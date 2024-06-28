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Dünya
AA 28.06.2024 20:55

Putin: Orta ve kısa menzilli füze sistemlerini üretmeye başlamamız gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin orta ve kısa menzilli füze sistemlerini dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırdığını belirterek, “Bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor” dedi.

Putin: Orta ve kısa menzilli füze sistemlerini üretmeye başlamamız gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıda, ABD’nin “bahane üreterek” orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına yönelik anlaşmadan birkaç yıl önce çıktığını anlatan Putin, “2019’da bu füzeleri üretmeyeceğimizi, ABD bu sistemleri dünyanın belirli bir bölgesine konuşlandırıncaya kadar konuşlandırmayacağımızı duyurmuştuk.” diye konuştu.

ABD’nin söz konusu füzeleri çeşitli bölgelere konuşlandırdığına dair bilgiler geldiğine işaret eden Putin, “ABD’nin bu füze sistemlerini üretmekle kalmayıp, bunları tatbikat için Avrupa'ya, Danimarka'ya getirdiğini biliyoruz. Yakın zamanda Filipinler'de oldukları açıklandı.” dedi.

Rusya’nın buna yönelik bir adım atması gerektiğini vurgulayan Putin, “Görünen o ki bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, fiili duruma göre, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor.” diye konuştu.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) 2019’da çekilmişti.

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