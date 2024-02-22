BM: Gazze'de 300'den fazla saldırıda 153 tesisimiz vuruldu

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Askeri operasyonlar devam ederken Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvende değil" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 153 UNRWA tesisinin 300'den fazla saldırının hedefi olduğu belirtildi.

Gazze'de sivil altyapının büyük ölçüde zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, "Gıda üretimi durdu, hastaneler savaş alanına döndü. Ateşkes çoktan gecikti" ifadesine yer verildi.