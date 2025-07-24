BM: Gazze'de 1 milyondan fazla çocuk açlıkla mücadele ediyor

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Haq, temmuzun ilk 2 haftasında Gazze'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerinde yetersiz beslenme açısından taranan 56 bin 5 yaş altı çocuktan yaklaşık 5 binine akut yetersiz beslenme teşhisi konulduğunu belirtti.

Bu oranın, haziranda yüzde 6, şubatta ise yalnızca yüzde 2,4 olduğunu vurgulayan Haq, temmuzdaki artışla oranın yüzde 9 gibi çarpıcı bir seviyeye yükseldiğini ifade etti.

Haq, "Beslenme alanında çalışan ortaklarımıza göre, Gazze'de 1 milyondan fazla çocuk, derinleşen açlık ve yetersiz beslenmenin faturasını en ağır şekilde ödüyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölüm haberleri her geçen gün artıyor." uyarısında bulundu.

İsrail'in insani yardımları engellemeye devam ettiğini belirten Haq, dün BM'nin 16 insani yardım operasyonlarından sadece 8'ine izin verildiğini söyledi.

Haq, bölgedeki BM personeli ve ortakların, "son 2 ayda Gazze'ye ulaştırabildikleri yardımın, insanların hayatta kalma ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyin çok uzağında olduğunu" bildirdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"BM ve ortaklarının Gazze'ye yeterli yardımı ulaştıramamasının arkasında, İsrail makamlarınca uygulanan bürokratik, lojistik, idari ve diğer operasyonel engeller dahil çok sayıda birbiriyle bağlantılı etken bulunuyor."