Açık 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2025 20:09

Soykırımcı İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de 8 aylık bir bebek daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan ablukası sebebiyle kıtlığın yayıldığı Gazze Şeridi'nde 8 aylık bir bebek daha açlıktan yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de 8 aylık bir bebek daha açlıktan hayatını kaybetti

Hastane kaynakları, 8 aylık Nur Riyad Ahzık'ın açlık ve yetersiz beslenme sonucu son derece bitkin halde Gazze kentindeki Şifa Hastanesine getirildiğini ifade etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen durumunun giderek kötüleşmesi, tıbbi ekipman ve ilaç yetersizliği sebebiyle bebeğin kurtarılamadığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından gün içerisinde yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 81'i çocuk olmak üzere 113 kişi açlık ve yetersiz beslenmeden nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi de yaralandı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail’in Gazze’de işlediği "aç bırakma" suçu uluslararası toplumun utanç lekesidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılı mesajı
21:07
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
20:35
BM: Gazze'de 1 milyondan fazla çocuk açlıkla mücadele ediyor
20:06
Batman'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü
19:56
Hamas: İsrail’in Gazze’de işlediği "aç bırakma" suçu uluslararası toplumun utanç lekesidir
19:18
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılı mesajı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
10 kahraman şehit, 10 yürek yakan hikaye...
10 kahraman şehit, 10 yürek yakan hikaye...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ