BM Genel Kurulu'nda 4. Komite'de yapılan oylamada, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına 170 ülke destek verirken ABD ve İsrail "hayır" oyu kullandı, 7 ülke ise çekimser kaldı.

ABD'nin 2017'de finansal desteği kestiği ve görev süresinin yenilenmesine karşı çıktığı UNRWA'nın görev süresi Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, UNRWA'nın görev süresinin yenilenmesin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, örgüte destek veren ülkelere teşekkür etti.

Mansour, UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl hakkındaki iddialar ve istifasına ilişkin ise Krahenbühl'ün ''Filistin'li mültecilerin yanında durduğu için işinden olduğu'' değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin mali desteği kesmesinin ardından bütçe krizi ile karşı karşıya kalan UNRWA, son olarak ''görevini kötüye kullandığı'' iddia edilen örgütün Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'in istifasıyla gündeme gelmişti.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

BM'den İsrail'e Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar için soruşturma çağrısı

Öte yandan BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi olamayacağını belirten Mladenov, yaşanan trajedi nedeniyle İsrail hakkında hızlı bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad'ın önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Savunma Bakanlığından bir yetkili, çarşamba gecesi Gazze'nin Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" itiraf etmişti. Yetkili, hedef alınan binanın boş olduğunu "düşündüklerini" kaydetmişti. İsrailli yetkililer, saldırının hedefinde Sevarika'nın olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA