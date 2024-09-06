Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.09.2024 20:10

BM: Eygi'nin ölümü kapsamlı bir şekilde soruşturulmalı

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria’nın Nablus kentinde Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini talep etti.

BM: Eygi'nin ölümü kapsamlı bir şekilde soruşturulmalı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Size işgalci İsrail askerleri tarafından Nablus'ta başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı, 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'yi sormak istiyorum. Tepkiniz nedir? Bunu kınıyor musunuz ve sorumluluğu kabul eden İsrail ordusuna bir mesajınız var mı?" sorularını yanıtladı.

Olay hakkında henüz detaylı bilgiye sahip olmadığını belirten Dujarric, "Olayın ne koşullar altında gerçekleştiğinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Siviller her durumda korunmalıdır." ifadesini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivist için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivist için taziye mesajı

Dujarric, muhabirlerin, "Korkarım bu bir şablona dönüşmeye başladı. Daha önce de aralarında BM personelinin de öldürüldüğü benzer olaylarda kapsamlı soruşturma talep ettiniz. Sonuç aldığınız bir soruşturma var mı? Ya da herhangi bir suçlu cezalandırıldı mı?" sorularına ilişkin ise "BM personeli bağlamında hiçbir şey yapılmadı." yanıtını verdi.

Filistin: Aktivist Ayşenur’un öldürülmesi, İsrailli politikacıların direktiflerinin yansımasıdır
Filistin: Aktivist Ayşenur’un öldürülmesi, İsrailli politikacıların direktiflerinin yansımasıdır

Soruşturmaların daha ziyade "çatışma sonlandıktan" sonra gerçekleşeceğine işaret eden Dujarric, Filistinli mahkumlara yönelik kötü muamelenin cezalandırıldığı durumlar olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan Dujarric, İsrail'in birçok sivil ölüme ilişkin soruşturma gerçekleştirmediğinin de bilindiğini kaydetti.

Eygi'nin öldürülmesini kınayıp kınamadığının tekrar sorulması üzerine ise BM Sözcüsü, olay hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerektiğini söyledi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler ABD Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: Türk aktivistin İsrail askerlerince öldürülmesine ABD'nin tarafgir politikaları neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:05
Hamas: Türk aktivistin İsrail askerlerince öldürülmesine ABD'nin tarafgir politikaları neden oldu
20:06
Yeni eğitim dönemi "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" dersiyle başlayacak
20:01
Filistin: Aktivist Ayşenur’un öldürülmesi, İsrailli politikacıların direktiflerinin yansımasıdır
19:46
Kurtulmuş'tan Türk aktivist Eygi'nin katil İsrail tarafından öldürülmesine tepki
19:51
Ünlü doktor kaçak ilaç satmakla suçlanıyor
19:29
Göktaş: 10 bin 266 çocuğumuz, 8 bin 551 koruyucu ailemizin yanında sevgi ve güven ortamında büyüyor
Gazze'deki yardım kuruluşları Filistinlilere sıcak yemek dağıttı
Gazze'deki yardım kuruluşları Filistinlilere sıcak yemek dağıttı
FOTO FOKUS
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ