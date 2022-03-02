Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Dünya Turizm Örgütü, Rusya'nın üyeliğini askıya almayı tartışacak
Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasını gündemine aldığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden (BMDTÖ) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Slovenya ve Guatemala'nın, "Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına" ilişkin talebi doğrultusunda yönetim kurulu 8 Mart'ta Madrid'de acil toplantıya çağrıldı.
Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması, bu ülkenin "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle gündemde.
Örgüt, tarihinde ilk kez bir ülkenin üyeliğinin askıya alınmasını tartışacak.
Etiketler: Rusya Birleşmiş Milletler Ukrayna
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