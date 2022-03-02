Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden (BMDTÖ) yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Slovenya ve Guatemala'nın, "Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına" ilişkin talebi doğrultusunda yönetim kurulu 8 Mart'ta Madrid'de acil toplantıya çağrıldı.

Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması, bu ülkenin "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle gündemde.

Örgüt, tarihinde ilk kez bir ülkenin üyeliğinin askıya alınmasını tartışacak.