Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 21:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris'teki Rus-Ortodoks Katedrali saldırıların hedefinde
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'nın başkenti Paris'teki Rus-Ortodoks Katedraline, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra üst üste 2 kez hakaret içerikli ifadeler yazıldı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Sainte-Trinite semtinde Rus Kültür Merkezinin bitişiğindeki katedralin duvarına kimliği belirsiz kişilerce kırmızı renkte Rusça ve Fransızca "domuz" ifadeleri yazıldı.
Katedral yetkilileri, ifadelerin Rusça yazımında bazı harflerin yanlış yazılması nedeniyle saldırganın Rus olmadığını düşündüklerini belirtti.
Fransız polisi, saldırının gece düzenlenmiş olabileceğini açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma açıldı.
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