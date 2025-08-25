Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2025 20:38

BM: Derhal kalıcı bir ateşkes yapılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi’nde Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında sivillerin yanı sıra gazetecilerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

BM: Derhal kalıcı bir ateşkes yapılmalı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında “Genel Sekreter, İsrail'in bugün Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesini şiddetle kınıyor. Ölenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazeteciler de bulunuyor” dedi.

Bu son korkunç ölümlerin, sağlık personeli ve gazetecilerin çatışmanın ortasında hayati önem taşıyan görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri gözler önüne serdiğini belirten Dujarric, “Genel Sekreter, sağlık personeli ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillere her zaman saygı gösterilmesi ve korunmaları gerektiğini hatırlatıyor.” diye devam etti.

Dujarric, Genel Sekreter'in bu öldürmelerin derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu tekrarlayarak, “Genel Sekreter, ayrıca derhal ve kalıcı bir ateşkes, Gazze genelinde sınırsız insani yardım erişimi ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineliyor” ifadelerini kullandı.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Son olarak İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İspanya, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik hava saldırısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
Soykırımcı İsrail, Şam'da sivillere ateş açtı
21:01
Bakan Fidan: İlişkilerin bir noktada artık İsrail'i frenleme için kullanılması elzem
20:37
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
19:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yangınlarla mücadelede dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumunda
20:03
Göle Belediye Başkanı Budak CHP'den istifa etti
18:39
Borsa günü rekorla kapattı
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ