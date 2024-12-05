BM: Batı Şeria'da zeytin hasat döneminde saldırılar arttı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da ekim ayında zeytin hasat döneminin başladığına işaret eden Dujarric, bu dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında keskin artış görüldüğünü söyledi.

Dujarric, bu durumun Filistinli çiftçilerin güvenliğini ve geçim kaynağını tehdit ettiğini belirterek, "Sadece kasım ayının son üç gününde, yerleşimciler 700 zeytin ağacı ve fidanını tahrip etti." dedi.

Ekim ve kasım aylarında ise "yerleşimciler tarafından başlatılan 260 saldırının kayda geçtiği" bilgisini paylaşan Dujarric, bu olayların hem can hem de mal kaybına yol açtığını ifade etti.

Dujarric, son 3 yıla göre söz konusu saldırılarda en az 3 kat artış yaşandığına dikkati çekti.

Uluslararası Af Örgütünün "soykırım" raporu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Uluslararası Af Örgütünün, İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile yetkililerinin açıklamalarının soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyduğuna ilişkin raporuna tepkisi hakkında ise Dujarric, rapor hakkında bilgileri olduğunu kaydetti.

Dujarric, Genel Sekreter'in "soykırım" tanımlamasını yapabilmesi için ilgili mahkemeler tarafından karar çıkması gerektiğini söyledi.

Tanımlama yapamamalarına rağmen uluslararası hukuk ihlallerini kınamaktan kaçınmadıklarını belirten Dujarric, sivillere karşı süren şiddete karşı durmaya devam ettiklerini dile getirdi.