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Dünya
AA 13.03.2024 17:31

BM, Arakanlı mülteciler için uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), 2024'te, Arakanlı mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan Bangladeş'e destek için 852,4 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

BM, Arakanlı mülteciler için uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı
[Fotograf: AA]

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, BM ve ortaklarınca hazırlanan "Arakan İnsani Krizine İlişkin 2024 Ortak Müdahale Planı"nın, Bangladeşli yetkililerin öncülüğünde başladığı vurgulandı.

Uluslararası topluma, Arakanlı mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan topluluklara yönelik yardımın iki katına çıkarılması çağrısında bulunulan açıklamada, Arakanlı mültecilere, onlara ev sahipliği yapan Bangladeş'e ve diğer topluluklar da dahil yaklaşık 1,35 milyon insana ulaşmak için 852,4 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç olduğu hatırlatıldı.

Myanmar'daki çatışmaların tırmanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Bangladeş ile uluslararası dayanışmaya ve mültecilerin korunmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, Bangladeş, birçoğu 7 yıl önce Myanmar'dan kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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