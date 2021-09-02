Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov, başkent Kabil'den video konferans ile katıldığı basın toplantısında, ülke nüfusunun 3'te birinin gıda güvenliğinin bulunmadığını ve halkın insani yardımlara muhtaç olduğunu söyledi.

Alakbarov, "Eylül sonunda gıda stoklarımız bitecek, temel gıda maddelerini sağlayamayacağız" dedi.

"En az 200 milyon dolar gerekiyor"

Ülkenin insani bir felakete sürüklenmemesi için insani yardımların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Alakbarov, "Sadece gıda ihtiyacını karşılayabilmemiz için en az 200 milyon dolar gerekiyor" ifadesini kullandı.

Alakbarov, Afganistan için gereken 1,3 milyar dolarlık yardım fonunun sadece yüzde 39'nunun tamamlanabildiğini sözlerine ekledi.