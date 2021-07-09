Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır başkent Nur Sultan’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ile görüştü.

Görüşmede Kazakistan ile Birleşmiş Milletler arasındaki öncelikli işbirliği alanları ele alındı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile de bir araya gelen Volkan Bozkır, TRT’ye açıklamalarda bulundu.

"Kazakistan ve bölgedeki ülkeler, sorunun çözümünde önemli aktör"

Bozkır, son gelişmeler ışığında Afganistan konusunun öne çıktığını vurgulayarak, ağustosta yapılacak Orta Asya ülkeleri Zirvesi’nin öneminden bahsetti.

Bozkır, "Kazakistan’ın ve bu bölgenin ülkeleri, bu sorunun çözümünde önemli aktörler olarak görev alacaklardır. Çok fazla tecrübeleri var ve barış ve istikrar bakımından bölge ülkelerinin sağlayacakları ortam ve görüşler mutlaka bu sorunun çözümü için önemli addedilecektir." dedi.

Kazakistan Senato Başkanı ile görüştü

Volkan Bozkır, aşı dağıtımı ile biyolojik çeşitlilik, açlık, çölleşme ve su sorununun da ele alındığının altını çizdi.

Bozkır, Nur Sultan temasları çerçevesinde, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile görüşerek, siyasi ve demokratik reformlar hakkında bilgi aldı.

Volkan Bozkır ayrıca Uluslararası Türk Akademisi’ni ziyaret etti.