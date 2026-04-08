Bloomberg: Basra Körfezi'nde 800'den fazla gemi ateşkesin detaylarını bekliyor

Bloomberg'in, küresel enerji ve deniz trafiği veri analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından denizcilik sektörü, Basra Körfezi’nde mahsur kalan 800’den fazla geminin tahliyesi için hazırlıklara başladı.

Şubat ayı sonunda başlayan kriz ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla bölgeye hapsolan bu gemilerin yarısından fazlasını ham petrol ve yakıt taşıyan tankerler oluştururken, filoda çok sayıda sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi de bulunuyor.

Yaklaşık 20 bin denizcinin haftalardır süren bekleyişinin sona ermesi için gemi sahiplerinin ateşkesin teknik detaylarını incelediği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, boğazın tamamen güvenli ilan edilmesinin ardından devasa gemi trafiğinin kademeli olarak tahliye edileceğini öngörüyor.