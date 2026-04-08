Dünya
Bloomberg 08.04.2026 14:25

Bloomberg: Basra Körfezi'nde 800'den fazla gemi ateşkesin detaylarını bekliyor

Basra Körfezi'nde bekleyen gemi sahipleri, Hürmüz Boğazı'nın kapılarını açacak olan ABD-İran ateşkesinin ayrıntılarını inceliyor. Anlaşma, Basra Körfezi'nde mahsur kalan 800'ü aşkın gemi için çıkış yolu sağlayacak.

Bloomberg'in, küresel enerji ve deniz trafiği veri analiz şirketi Kpler'in verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından denizcilik sektörü, Basra Körfezi’nde mahsur kalan 800’den fazla geminin tahliyesi için hazırlıklara başladı.

Şubat ayı sonunda başlayan kriz ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla bölgeye hapsolan bu gemilerin yarısından fazlasını ham petrol ve yakıt taşıyan tankerler oluştururken, filoda çok sayıda sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi de bulunuyor.

Yaklaşık 20 bin denizcinin haftalardır süren bekleyişinin sona ermesi için gemi sahiplerinin ateşkesin teknik detaylarını incelediği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, boğazın tamamen güvenli ilan edilmesinin ardından devasa gemi trafiğinin kademeli olarak tahliye edileceğini öngörüyor.

Hürmüz Boğazı İran ABD
