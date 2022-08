ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'yi, milyonlarca ton tahılı dünyanın dört bir yanında gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalanlara ulaştırma umudunu yükselten diplomasiye aracılık ettikleri için bir kez daha takdir ediyoruz." dedi.

Bunun sadece bir ilk adım olduğunu söyleyen Blinken, anlaşmanın sürekli uygulanmasının, dünya çapında gıda güvenliğini sağlamak için çok önemli olduğunu belirtti.

Blinken ayrıca, "Rusya, Karadeniz limanlarından tarım ürünleri ihracatını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere taahhütlerini yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

