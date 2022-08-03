Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca 28 Temmuz'da yazılan ve bugün basına sızan talimatta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Birleşmiş Milletlerden (BM) "karşılıklı güven iklimine" faydası olmayacağı düşünülen BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) Sözcüsü Mathias Gillmann'ın mümkün olan en kısa zamanda ülkeyi terk etmesini talep ettiği ortaya çıktı.

Hükümet, söz konusu talimatta, geçen hafta ülkenin doğusunda yapılan MONUSCO karşıtı eylemlerde Gillmann'ın yaptığı uygunsuz açıklamaların, tansiyonu daha fazla artırdığını bildirdi.

BM güçlerinin bölgeye istikrar yerine huzursuzluk getirdiği savunuluyor

Şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde, 36 kişi hayatını kaybederken BM, barış gücü askerlerinin açtıkları ateşle 2 sivilin ölümünden sorumlu olduğunu kabul etmişti.

Hükümet, eylemlerin ardından 2024'te çekilmesi planlanan MONUSCO birliklerinin geri çekilme takviminin öne çekilebileceğini duyurmuştu.

Ülkede 14 bin barış gücü askeri bulunuyor

Göstericiler, BM güçlerinin yıllardır görev yapmasına rağmen bölgeye istikrar yerine huzursuzluk getirdiğini ileri sürüyor.

Ülkedeki BM misyonu içerisinde 14 bin barış gücü askeri bulunuyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.