Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yan yatan balıkçı gemisindeki 3 kişi suya düştü
Hindistan'da yan yatan balıkçı gemisindeki 3 kişi suya düştü. Balıkçılar, başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı.
Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Kollam açıklarında şiddetli fırtınaya yakalanan bir balıkçı teknesi yan yattı.
Gemide bulunan 3 kişi suya düştü.
Arkadan gelen diğer teknenin suya düşenleri kurtarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Kerala'da 31 Temmuz'dan itibaren aralıksız süren yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Hindistan
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