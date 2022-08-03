Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Irak’ta aşırı sıcak tatili: 50 dereceyi bulacak
[Fotoğraf: Getty]
Irak’ta yarın beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kentlerde resmi tatil ilan edildi.
Irak’ın güneyinde yarın hava sıcaklıklarının 50 dereceye yükselmesi bekleniyor.
Ülkede beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Babil, Diyala, Necef, Divaniye, Vasıt ve Basra kentlerinde resmi tatil ilan edildi. Ülkedeki diğer kentler için de tatil kararı alınabilir.
Irak Elektrik Bakanlığı ülkede elektrik kesintisi yaşanmaması için vatandaşları tasarruflu olmaya çağırdı.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Irak
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