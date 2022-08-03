Irak’ın güneyinde yarın hava sıcaklıklarının 50 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Ülkede beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Babil, Diyala, Necef, Divaniye, Vasıt ve Basra kentlerinde resmi tatil ilan edildi. Ülkedeki diğer kentler için de tatil kararı alınabilir.

Irak Elektrik Bakanlığı ülkede elektrik kesintisi yaşanmaması için vatandaşları tasarruflu olmaya çağırdı.