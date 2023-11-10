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Dünya
AA 10.11.2023 18:21

Blinken Gazze'de 'çok fazla' Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında "çok fazla" Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Blinken Gazze'de 'çok fazla' Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi

Hindistan ziyareti kapsamında başkent Yeni Delhi'de basın açıklaması yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Sivilleri korumak ve insani yardımın (sivillere) ulaşmasını sağlamak için yapılacak daha çok şey var." dedi.

Blinken, "Şu ana kadar çok fazla Filistinli öldürüldü, son birkaç haftada çok fazla (sivil) zarar gördü. Onların zarar görmesini engellemek ve insani yardımın ulaşımını azami düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

AFP'den "Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi" vurgusu
AFP'den "Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi" vurgusu

ABD'nin, Gazze'deki sivillerin korunması için ek öneriler sunduğunu belirten, Blinken Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sivillerin "kaçması" için iki "insani koridor" oluşturulması hakkında da "Bu bir süreç ve her zaman lamba anahtarını açıp kapamak gibi değil. İlerleme görüyoruz. Yalnızca daha çok ilerleme gerekiyor." dedi.

Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile "2+2 diyaloğu" çerçevesinde bugün bir araya geldi.

ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık
ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık

Hindistan, Blinken'ın 9 gün süren ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları üzerine yoğunlaşan Asya diplomasi turunun son durağıydı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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