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Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye Suriye çağrısı

BM Suriye Temsilcisi Jan Egeland, Suriye'de askeri bir operasyon yapılması halinde sınırlarını kaçan sivillere açması için Türkiye'ye çağrı yapacaklarını açıkladı.

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Birleşmiş Milletlerden Türkiyeye Suriye çağrısı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani durumdan sorumlu temsilcisi Jan Egeland, ülkedeki insani durum hakkında bugün yapılan toplantıda Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib vilayetinde askeri operasyondan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri operasyon düzenlenebilecek coğrafyada 4 milyon ya da daha fazla sayıda insan olduğunu tahmin eden Egeland, diplomatlar ve askeri temsilcilerin "katliamdan" kaçınmak için bir anlaşmaya varabileceklerini umut ettiğini belirtti.

Türkiye'ye çağrıda bulunulabilir

Egeland ayrıca BM'nin askeri bir operasyon yapılması ihtimaline hazırlık yaptığını ve operasyonun gerçekleşmesi halinde sınırlarını kaçan sivillere açık tutması için Türkiye'ye çağrı yapacağını ifade etti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: türkiye, suriye, rusya, birleşmiş milletler
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