Boris Johnson hakkında inceleme başlatıldı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmelerle parti kurallarını ihlal ettiği yönündeki şikayetler üzerine eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında inceleme başlattı.

Partiden yapılan açıklamada, Johnson'un yazısı hakkında partiye çok sayıda şikayet yapıldığı bildirildi.

Şikayetlerin bağımsız bir panel tarafından inceleneceğinin belirtildiği açıklamada, "Parti tüzüğündeki davranış kurallarına ilişkin sürecin tamamiyle gizli olduğu" ifade edildi.

Soruşturma başlatılabilir

Panelin, parti kurallarını ihlal ettiği kararına varması halinde Johnson hakkında soruşturma başlatılacak.

Johnson yasak hakkında kaleme aldığı bir makalede, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzetmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Johnson'ın "kullandığı dilin yanlış olduğunu" ifade ederek eski bakana yapılan "özür dile" çağrılarını desteklediğini bildirmişti.

Adadaki bazı kuruluşlar ve siyasiler Johnson'un kendi siyasi amaçları uğruna İslamofobiyi körüklediğini savunurken, eski bakanının "aşırı sağa" kaydığı ifade edilmişti.

Ülkedeki Müslüman sivil toplum örgütleri bir süredir Muhafazakar Parti içindeki İslamofobi ile mücadele edilmesi çağrısı yapıyordu. Bu kapsamda Britanya Müslüman Konseyi, Başbakan May'e hitaben bir açık mektup yayınlamıştı.

Geçen ay istifa etti

2 yıldır yürüttüğü dışişleri bakanlığı görevinden geçen ay istifa eden Johnson, Brexit'in oylandığı referandumda, ayrılık yönündeki kampanyanın liderliğini yapmış, göçmen ve Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkmıştı.

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra'nın belediye başkanıydı.

Danimarka'daki yasak

Danimarka’da geçen hafta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

Kaynak: Reuters, AA