Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu tarafından düzenlenen panelde, İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'ndeki faaliyetleri hakkındaki soruşturmanın detayları açıklandı.

Panelde, İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteriler sırasında 189 Filistinliyi katletmesi ve 6 bin 100 kişiyi yaralamasının savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceği belirtildi.

Panelde ayrıca İsrail güçlerinin, kendilerine doğrudan tehdit oluşturmadığı halde Filistinlileri öldürdüğü veya yaraladığı vurgulandı.

Kaynak: AA, Reuters