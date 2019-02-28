Kırgızistan, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine en çok destek veren ülkelerinden biri.

Kırgızistan'dan bu desteği ortaya koyan yeni bir karar geldi.

Bu ülkede FETÖ'ye ait faaliyet gösteren bir dağıtım ve kırtasiye şirketinin mülkiyetinin şaibeli bir şekilde devrine dair dava, Kırgız Yüksek Mahkemesinin Türkiye lehine kararıyla sonuçlandı.

2016 yılından beri süren davada karar verildi.

FETÖ'ye bir darbe de Kırgız Yüksek Mahkemesinden geldi.

Kırgızistan’da FETÖ bağlantılı NT Kitap Kırtasiye A.Ş.’nin bu ülkedeki mülkiyetine dair davada mahkeme, Türkiye lehine karar verdi.

Kırgızistan’da FETÖ bağlantılı davalardan NT Kitap Kırtasiye A.Ş.’nin bu ülkedeki mülkiyetine ilişkin 2016 yılından beri sürmekte olan dava bugün Kırgız Yüksek Mahkemesi’nin ülkemiz lehine kararıyla sonuçlandı. FETÖ ile her alanda kararlı mücadelemiz devam edecek. — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) 28 Şubat 2019

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "FETÖ ile her alanda kararlı mücadelemiz devam edecek" dedi.

FETÖ'ye ait kitap ve dağıtım şirketi NT mağazalarına darbe girişimi sonrasında el konulması sırasında Bişkek'teki mağazanın mülkiyeti, sembolik bir fiyata şaibeli bir şekilde bir başka FETÖ’cüye devredilmişti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kırgız Mahkemesine bu şaibeli devir teslimin iptali için başvurmuştu.

Kırgız Yüksek Mahkemesi, devir teslim işlemini geçersiz sayarak şirketin mülkiyetini TMSF’ye veren yerel mahkeme kararını onadı.

Kaynak Holding'in varlıkları TMSF'ye devredilecek

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'e devredilmesine hükmetti.

Kaynak: TRT Haber, AA