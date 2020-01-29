Çin'in Vuhan şehrinde başlayan yeni tip koronavirüs salgını, şimdiye kadar Çin'de 132 kişiyi öldürdü ve çoğu Çin'de olmak üzere 6 binden fazla kişi enfekte oldu.

Son vaka ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Ülkede ilk koronavirüs vakasının doğrulandığı açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs şüphesi

Aksaray'da, dün 10'u Çin vatandaşı 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

12 kişinin tedavileri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Öte yandan hastane personeli, turistlerin çantalarını tur şirketinin minibüsünden alarak hastaneye taşıdı.

Virisün türü ne?

Çin'de hastalardan viral örnekler alındı ve laboratuvarda analiz edildi. Hem Çin hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Virüs şu an 2019-nCoV veya sadece "Yeni Koronavirüs" olarak adlandırılıyor.

Koronavirüsler geniş bir virüs ailesine mensup ancak sadece 6 tanesinin insanları enfekte ettiği biliniyordu.

Çin'in virüsün insandan insana bulaşabildiğini açıklamasının ardından bu sayı 7'ye yükseldi.

Koronavirüs nedir? Belirtileri neler?

Koronavirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir grup virüs.

Daha önceki koronavirüs örneklerinin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor.

Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor.

Virüs kolay bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütüne göre koronavirüsler yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

Enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak, mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçebiliyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, People's Daily China