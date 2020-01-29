İngiliz ekstrem yüzücü Lewis Pugh, eksi 15 derece suya dalış yaptı. Antarktika'da, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yüzen sporcu suyun soğukluğunu aldırmadı.

Doğa tutkunu 50 yaşındaki yüzücü Pugh, Antarktika'daki yaşam alanlarını korumaya yönelik farkındalık yaratmak için kulaç attı.

Eski bir denizcilik avukatı olan Pugh, aynı zamanda okyanuslarda uzun mesafeli yüzmeyi tamamlayan ilk sporcu.

Pugh, soğuğa dayanıklı vücudu nedeniyle spor otoriteleri tarafından “kutup ayısı” olarak da anılıyor.