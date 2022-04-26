Asılsız ve çarpıtılmış haberleri manşetlerine taşıdılar. Medyanın temel unsurlarından "doğruluk" ilkesini defalarca ihlal ettiler. Alman basın-yayın kuruluşları, yayınladıkları haberlerle onlarca skandala imza attı.

Alman medyası son dönemde Türkiye karşıtı yaptığı asılsız haberlerle dikkat çekiyor. Ülke içerisindeki yazılı ve görsel basının yanında, bu medya kuruluşlarının Türkiye’deki uzantıları da benzer haberlere imza atarak kara propaganda faaliyeti yürütüyor. Almanya’da yaşayan Türk toplumu medyanın bu tutumundan son derece rahatsız.

"İyi bir şey yazılacağı zaman önce üç cümle negatif şey söyleniyor"

Siyaset bilimci Bülent Güven, Alman medyasındaki Türkiye'ye algısının negatif olduğuna dikkat çekti. Güven, iyi bir şey yazılacağı zaman önce üç cümle negatif şey söyledikten sonra iyi bir şey yazılabiliyor dedi

Alman medyasındaki bu geleneğin, 19'uncu yüzyılın ikinci yarısına kadar uzandığını söyledi.

"Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 60 milyon olacak"..."Turkovac için yeterli bilimsel çalışma yapılmadı"... "İstanbul Havalimanı yeni sorunların başlangıcı olabilir."…

Bu asılsız iddialar Alman medyasındaki yalan haberlerden sadece bazıları.

Üstelik bu haberler, Der Spiegel, Focus, Deutsche Welle gibi ana akım medya kuruluşlarında yer aldı.

Tarafsız gazeteciler de baskı altında

Güven, Alman medyasında "tarafsız gazetecilik" yapmak isteyenlerin de baskı ile karşılaştığını söyledi.

Alman medyasının "kara propagandası" Türkiye'deki uzantıları için de geçerli. Bülent Güven, Türkiye'deki Alman gazetecilerin muhalif kaynaklardan beslendiğine işaret etti. Güven, Alman medyasının Türkiye’ye bakış açısının genel anlamda olumlu olmadığını söyledi.

Medyanın en önemli görevlerinden biri insanların "doğru" bilgiye ulaşmasını sağlamak. Ancak birçok Alman medyası bu hassasiyeti gözetmiyor, haberlerini gerçek üzerine inşa etmiyor.

Bu durum, iki ülke ilişkilerine zarar verirken Almanya'da yaşayan Türk toplumunu da zor durumda bırakıyor.

Haber: Yahya Kurtkaya

Kamera: Ahmet Gümüş