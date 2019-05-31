Belçika'nın Anvers kentinden mayıs ayı başında silah yüklenip Yemen'e doğru yola çıkarılan Bahri-Yanbu gemisinin Fransız Le Havre limanından daha fazla malzeme alması engellenmişti.

Bu defa Fos-sur-Mer limanına giden bir Suudi Arabistan kargo gemisi, yükleme yapılmadan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

İşkence karşıtı Fransız sivil toplum örgütü ACAT’ın yayımladığı basın açıklamasında, Bahri Tabuk isimli geminin geri çevrildiği ifade edildi.

Örgüt temsilcisi Nathalie Seff, "Bir Suudi gemisi daha sivil örgütlenmeyle yüzleşmiş ve Fransız silahlarını yüklemekten vazgeçmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters