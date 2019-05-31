ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Trump, Colorado eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Kendisinin benden hoşlanmadığını biliyorum. Ortada Ruslarla hiçbir gizli iş birliği yok. Seçimleri ben kendim kazandım, Rusya bana seçimleri kazandırmadı" ifadelerini kullandı.

Trump, "Aslında hiçbir şey değişmedi, zaten ne bir gizli iş birliği ne de adaleti engelleme vardı. Bu sadece Demokratların köpürttüğü bir şeydi" dedi.

Trump, kendisine yönelik azil tartışmaları hakkında ise, "Tamamen yanlış bir suçlama ve büyük bir ayıp. Ortada bir suç yokken nasıl azil sürecine gireceksiniz? Mahkemelerin azil sürecine izin verdiğini hayal bile edemiyorum. Bana göre bu kirli ve tiksindirici bir kelime" diye konuştu.

Uzun süren sessizliğini sürpriz şekilde bozan Mueller, Adalet Bakanlığında düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

ABD kamuoyunu 2 yıla yakın süredir meşgul eden ve nihai raporu mart ayında açıklanan Rusya soruşturmasını yürüten Mueller canlı yayında yaptığı açıklamada, "(Rusya soruşturmasını yürüten) Özel Yetkili Savcılık ofisini resmen kapatıyorum ve aynı şekilde Adalet Bakanlığındaki görevimden istifa ederek özel hayata dönüyorum" ifadelerini kullamıştı.

Rusya soruşturması

Özel Yetkili Savcı Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise, raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.

Kaynak: AP News