Microsoft, şirketin kurucusu Bill Gates hakkındaki iddialar ile ilgili soruşturma yürütmesi için bir hukuk firması ile anlaştı.

Şirket hissedarlarından bazılarının şirketteki cinsel taciz iddiaları hakkında bilgi talep etmesi üzerine bu yola gidildi.

Microsoft'ta, aralarında şirketin kurucusu Bill Gates'in de bulunduğu üst düzey yöneticileri hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar, 2000 yılına kadar uzanıyor.

Soruşturma sonuçlarının birkaç aya belli olması bekleniyor

Bill Gates 2020'de eski bir şirket çalışanı ile ilişkisi hakkında soruşturma yürütüldüğü dönemde 2021'de eşinden boşanmıştı.

Amerikan New York Times gazetesi, Bill Gates'in bazı çalışanlarına cinsel taciz uyguladığı ve pedofili Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşı olduğunu iddia etmişti.

Şirket hissedarlarının yaşananlar hakkında bilgi alma hakkı kapsamında tüm iddiaların soruşturulacağı ve sonucun birkaç aya belli olmasının beklendiği belirtildi.