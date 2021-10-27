Trans – Atlantik dostluğu sona mı eriyor??

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ikinci Avrupa turuna çıkıyor.

Ancak kulislerde, bu turun NATO ve G7 toplantılarını içeren Haziran’daki ilk görüşmeler gibi olumlu geçmeyeceği konuşuluyor.

Biden, önce Roma’daki G20 toplantısına ardından İskoçya'nın Glasgow kentindeki iklim zirvesine katılacak.

İki zirvede de ağırlıklı olarak Avrupalı liderlerle görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Biden ile görüşmesi planlanıyor.

Ancak siyasi kaynaklara göre, Biden’ın bu Avrupa gezisinden kolay kazanımlar,

ve olumlu manşetler çıkmayacak.

Trans Atlantik’in geleceği

Buna neden olarak, AUKUS anlaşmasıyla birlikte Avustralya’nın Fransız denizaltı anlaşmasını iptal etmesi ve Biden’ın ülkesinin Afganistan'dan çekilme sürecini iyi yönetememesi gösteriliyor.

Yine de uzmanlara göre, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasında Trans Atlantik’e alternatif bir düzen bulunmuyor.

Ayrıca, ABD ile Avrupa Birliği arasında Ticaret ve Teknoloji alanında kurulmasına karar verilen yeni mekanizma da, tarafların birbirlerine dijital anlamda bağlanmasını sağlıyor.