Siyasi partilerin Musul, Babil ve başkent Bağdat'ta itiraz ettiği 2 binden fazla seçim sandığı, başkentteki Yeşil Bölge'de bu iş için ayrılan bir binada yeniden açıldı.

Elle sayım işlemi ilk olarak Musul'dan gelen itirazlar üzerine açılan sandıklarda akşam saat 17.00'ye kadar sürecek. Yarın ise Babil ve ardından Bağdat'ta sonuçlarına itiraz edilen sandıklar yeniden açılarak oyları elle sayılacak.

Oyların elle sayım işleminin sona ermesiyle ilgili belli bir takvim bulunmuyor.

Iraklılar erken genel seçimde ülke genelindeki toplam 57 binden fazla sandıkta oy kullanmıştı.

Sonuçlara itiraz edenlerin oturma eylemi devam ediyor

Bu arada seçim sonuçlarına itiraz eden Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi destekçilerinin Bağdat’taki Yeşil Bölge önünde başlattığı oturma eylemi 9'uncu gününde sürüyor.

Eylemciler elektronik ortamda gerçekleştirilen seçimlerdeki oyların ülke genelinde yeniden elle sayılmasını istiyor.

Seçimden Sadr grubu 1'inci çıktı

Irak'ta 10 Ekim’de yapılan seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı grup kazandı. Nihai olmayan sonuçlara göre Sadr Grubu 325 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi. Eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu da oylarını artırarak 37 sandalye elde etti.

İran’a yakın Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ise seçimlerde kan kaybetti ve sadece 14 milletvekili çıkarabildi. Oyları düşen eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii siyasi ve dini lider Ammar Hekim’in oluşturduğu Ulusal Devlet Gücü Koalisyonu da 4 sandalyede kaldı.

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin Takaddum (İlerleyiş) Partisi ise Sünni bölgelerdeki oyların çoğunu alarak Meclise 38 milletvekili gönderdi. Sünni siyasetçi Hamis Hançer’in Azim Koalisyonu da 20 sandalye kazandı.

Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kazandığı 33 sandalye ile Mecliste en çok milletvekiline sahip Kürt partisi oldu. Kürdistan Yurtseverler Birliğinden (KYB) 17, Yeni Nesil Hareketinden 9 isim Meclise girdi.

Türkmenler ise Kerkük ve Musul’da farklı koalisyonlardan toplam 7 milletvekili çıkardı.

Kesin sonuçlar onaylandıktan sonra 10 gün içinde yeni Meclis toplanacak

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, itiraz edilen sandıkların elle sayım işlemi tamamlanınca kesin sonuçları ilan edecek. Kesin sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçları onaylandıktan sonra 10 gün içinde yeni Meclisin ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve 2 yardımcısını seçmesi gerekiyor. Meclis daha sonra en geç 1 ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni Cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı Başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.