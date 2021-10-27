CNN'de yer alan habere göre, ülkenin devrik fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii'nin başkent Nepido'da yapılan duruşmadaki ifadeleri, askeri cuntanın emriyle kamuoyuna açıklanmadı.

Myanmar devlet medyası da mahkeme sürecine ilişkin haber yapmazken duruşmaların da gazetecilere ve halka kapalı olduğu aktarıldı.

Suu Çii, suçlu bulunması halinde onlarca yıl hapis cezasına çarptırılmasına neden olabilecek bir dizi suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Devrik lider 1 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Suu Çii, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanıyor.

Yerel medya organı Myanmar Now, Suu Çii'nin "masumiyetini çok iyi savunabildiğini" bildirirken CNN'nin söz konusu açıklamayı doğrulayamadığı ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.