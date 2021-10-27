Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da silahlı saldırı: 4 polis öldü
[Grafik: TRT Haber]
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 4 polis, kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Lakki Marvat bölgesinde devriyedeki polis aracına ateş açıldı.
4 polisin yaşamını yitirdiği saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.
Dün de Bannu ve Lakki Marvat bölgelerinde 2 polis, motosikletli saldırganların ateş açması sonucu ölmüştü.
Etiketler: Pakistan
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