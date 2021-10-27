Fransa’nın Normandiya bölgesine bağlı Alencon şehrinde gece saatlerinde şiddet olayları yaşandı.

Yaklaşık 20 genç, polisin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına almasına tepki göstererek sokakları savaş alanına çevirdi. Gençler Perseigne semtinde molotofkokteylleriyle 13 aracı yakarken olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Jandarmanın takviye olarak müdahale ettiği olayların yerel saatle 03.30 sıralarında yatıştığı belirtildi.

Saldırganların kimliğinin henüz belirlenmediğini ve herhangi bir tutuklama yapılmadığını vurgulayan Belediye Başkanı Joaquim Pueyo, "Bunlar çok ciddi olaylar ve umarım failler hızla sorguya çekilecektir. Çünkü bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.