Eski Facebook yöneticisi Frances Haugen, eylül ayında Amerikan Kongresi'ne binlerce sayfa belge sundu.

Belgelere göre, Facebook, 2018'den bu yana platform üzerinden yapılan insan kaçakçılığından haberdardı.

Bu paylaşımlar için bazı düzenlemeler yaptı. Yeterli önlem almadı, suça ortak oldu.

Facebook’un, platform üzerinden insan kaçakçılığı yapılmasına göz yummasının nedeni de reklam gelirleri.

Duygusal ve provokatif görüntülere daha çok yer verildi

Facebook ile ilgili iddialar bununla sınırlı kalmadı.

Platform, 2017'den itibaren beğeni sayısını artırmak için duygusal ve provokatif görüntülere daha çok yer verdi.

Böylece öfke emojisi, beğeni emojisinden 5 kat daha değerli oldu. Amaç, siteye daha çok ziyaretçi çekebilmekti. Sosyal platform beğeni temelli politikasından 2020'de vazgeçebildi.

Salgın döneminde sosyal medya devinin yaklaşımları da tepki çekti.

Facebook, 2021'in ilk aylarında koronavirüs aşılarının faydasız ve tehlikeli olduğunu iddia eden paylaşımları engellemekte yavaş davrandı.

İç yazışmalara göre, yine gelir kaybından endişe eden Facebook bu paylaşımları durdurmak için çalışanlarının uyarılarını dikkate almadı.

