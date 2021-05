ABD'nin en çok satan pick-up modeli Ford F-150'nin elektrikli versiyonu olan F-150 Lightning'in tanıtımına katılan Biden’ın araba sürerken yayınlanan görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda aracı başkanın değil yanındaki korumanın kullandığı iddia edildi.Beklenen cevap üretici firmadan geldi. Ford test sürüşünün Başkan Biden tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Ford'un CEO'su Jim Farley, sosyal medya hesabından "Tüm ekibimiz, Başkan Biden'in Dearborn'daki yeni F150 Lightening Electric Pickup'ımızı kullanmasından ve ekibimizle tanışmasından büyük onur duydu" paylaşımında bulundu.

Our whole team was so honoured to have President Biden drive our new F150 Lightening Electric Pickup in Dearborn and meet our team! Think he liked it, so does America - #1 vehicle and truck. Tomorrow evening Ford shows the world this new 100% American Innovation! https://t.co/c0ZvXXVJuq