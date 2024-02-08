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Dünya
AA 08.02.2024 03:35

Biden'ın geçeceği yolu kapatan Filistin destekçileri gözaltına alındı

New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma yapacağı binanın önündeki sokağı kapatan onlarca Filistin yanlısı sivil gösterici gözaltına alındı.

Biden'ın geçeceği yolu kapatan Filistin destekçileri gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Biden'ın, 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde, Manhattan'da kampanya etkinliğinin gerçekleşeceği binanın çevresinde toplanan protestocularla New York Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri arasında arbede yaşandı.

New York 5. Cadde'de, ABD Başkanını, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma destek vermekle suçlayan çoğu Yahudi asıllı göstericiden onlarcası polisle yaşanan tartışma sonrası gözaltına alındı.

New York polisi Biden'ın katılacağı program öncesi, Metropolitan Müzesinin tam önündeki noktada yolu kapatan protestocuları gözaltı merkezine taşımak için olay yerine iki adet polis otobüsü getirmek zorunda kaldı.

Biden'ın geçeceği yolu kapatan Filistin destekçileri gözaltına alındı

Öte yandan, Manhattan'ın bir başka noktasındaki Columbus Meydanı'nda toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, Biden'ın New York'a gelişini protesto ederken Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

NYPD polisi tarafından, Demokrat Parti için bağış toplama etkinliğin gerçekleştiği Mandarin International Hotel'in karşısındaki kaldırıma itilen protestocular, Biden'ın oylarını kazanması için Gazze'de yaşanan insanlık dramını bir an önce sona erdirmesi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması şartını ileri sürdü.

Gün içinde 3 farklı etkinliğe katılan Biden'ın New York ziyareti, şehir trafiğini de altüst etti.

Biden, başkanlık uçağı Air Force One ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na inmesinin ardından, öğleden sonra şehir merkezindeki Wall Street bölgesine helikopterle iniş yapmıştı.

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ABD Joe Biden Filistin - İsrail Çatışması
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