Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan Prens Philip için taziye mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip için taziye mesajı yayımladı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip hayatını kaybetti.
ABD Başkanı Joe Biden, Prens Philip için yayımladığı taziye mesajında, "Tüm Amerikan halkı adına Kraliçe 2. Elizabeth'e, Kraliyet Ailesine ve tüm Birleşik Krallık kalkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" sözlerine yer verdi.
Prens Philip'in yaşamı boyunca tarihi önemde birçok sürece tanıklık ettiğini anlatan Biden, böyle önemli bir ismi kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
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