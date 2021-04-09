İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Prens Philip için yayımladığı taziye mesajında, "Tüm Amerikan halkı adına Kraliçe 2. Elizabeth'e, Kraliyet Ailesine ve tüm Birleşik Krallık kalkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" sözlerine yer verdi.

Prens Philip'in yaşamı boyunca tarihi önemde birçok sürece tanıklık ettiğini anlatan Biden, böyle önemli bir ismi kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını söyledi.