Albay Muammer Kaddafi’nin 30 yıldan fazla demir yumrukla yönettiği Libya, 2011’den beri şiddet ve istikrarsızlık sarmalının pençesinden kurtulamıyor.

Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin Libya’ya sıçraması ile başlayan olaylar Kaddafi’yi koltuğundan ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı sonrası Fransa’nın Libya’ya müdahale etmesi, Rusya tarafından hiç hoş karşılanmadı.

Öyle ki Fransız savaş uçakları, Kaddafi’ye bağlı askeri havaalanlarını ve askeri araçları bombalarken Rusya'dan müdahalenin meşru olmadığı yönünde açıklamalar geldi.

Soğuk Savaş döneminde Kaddafi yönetimiyle iyi münasebetler, Rusya’nın askeri ürünlerinin Libya ordusunun ana ekipmanı olmasını sağlamıştı. Kaddafi yönetimi tanktan zırhlı araçlara, savaş uçaklarından helikopterlere kadar Rus ürünleri tedarik ediyordu.

Rusya, istikrara kavuşamayan Libya’ya tekrar dönüş fırsatını, 2014’te ortaya çıkan emekli bir askeri üzerinden yakalamıştı. Kaddafi’yle birlikte darbeye katılıp üst düzey görevlerde bulunan bu eski asker, Rusya’da da askeri eğitim almıştı.

İşte Rusya, Libya’ya eski asker darbeci Halife Hafter üzerinden dönüyordu. Esasen Soğuk Savaş döneminden bir farkı da vardı bu dönüşün. Rus askeri silahları, tanklar, helikopterler, hava savunma sistemleri yine kullanılıyordu ama önemli bir değişiklik vardı.

Libya'da Wagner varlığı

Rusya, Ukrayna’da ayrılıkçı milisleri desteklemek için kullandığı paralı milis grubu Wagner’i Suriye’nin ardından Libya’da Hafter’e desteğe gönderdi.

Uzmanlar, Wagner milislerini anlatırken yalnızca askeri bir yapılanmadan bahsetmiyor. Tam aksine sosyal medyadan seçim propagandasına, konvansiyonel medyadan askeri eğitimlere kadar birçok farklı alanda ihtisas sahibi milisin görev yaptığı belirtiliyor.

Özellikle Afrika ülkelerinde, seçimlere müdahale, gösterileri bastırma gibi birçok görevde kullanıldıkları rapor ediliyor.

Libya özelinde ise Wagner milislerinin petrol tesislerindeki güvenliğini sağlayan ana unsur oldukları biliniyor. Meşru hükümet yetkilileri, Trablus saldırılarında Hafter’in en büyük destekçisi olarak tanımladıkları Wagner milislerinin keskin nişancı olarak en ön saflarda savaştığını, elde ettikleri fotoğraflarla dünyaya ilan etti.

Rus askeri varlığı, "Petrol Hilali" olarak tanımlanan bölgelere odaklanıyor. Sahil kenti Sirte ile ülkenin orta kısmındaki Cufra Hava Üssü’nde ciddi Wagner varlığından bahsediliyor. Libyalı güvenlik kaynakları, Sirte ile Cufra arasına kazılan hendeklerin Wagner milisleri tarafından kazdırıldığını düşünüyor.

Askeri üslerde Rus etkinliği göze çarpıyor. Cufra Hava Üssü’nde Wagner hakimiyeti biliniyorken, güneydeki Barak Şati Hava Üssü’nde de varlıklarını artırdıkları rapor ediliyor. Uydu fotoğrafları da Rus P-18 radar sistemlerinin üste konuşlandırıldığını gösteriyor.

Wagner'in faaliyetleri

Peki, Wagner’in ülkedeki faaliyetleri sadece askeri mi? Libya krizini yakından takip eden uzmanlar bu soruya "Hayır" cevabını veriyor. Zira, Libya’da yayın yapan bazı konvansiyonel medyanın Wagner milisleri tarafından kontrol edildiği biliniyor.

Öte yandan, Wagner milisleri sosyal medya mecralarını da çok iyi kullanıyor. Destekledikleri kişi, grup ya da partiler için sosyal medya platformlarında kamuoyu oluşturmak gibi görevleri de üstlendikleri biliniyor.

Rusya, 2000’li yıllardan itibaren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dönemindeki Afrika ilişkilerine tekrar ulaşmak için büyük uğraşlar veriyor. Özellikle söz konusu yıllarda artan petrol fiyatları Rusya’nın kıtadaki faaliyetlerini daha kolay yapmasını sağladı.

Afrika ülkeleri birçok alanda hala Rus ürünlerini kullanıyor. Askeri alanda ekipmanlar Rus yapımı. Askeri eğitim Rus sistemine göre dizayn edilmiş. Dolayısıyla güvenlik konusunda kıtada Rus varlığının sürekliliği olduğu kesin.

Çin’in kıtada artan ekonomik faaliyetleri, büyük oranda altyapı yatırımlarını finanse etmesinin önünü açarken, askeri alanda da varlık göstermesini kolaylaştırdı.

Son yıllarda bölgede artan Çin ekonomik nüfuzu ile Rus askeri nüfuzu, Batı başkentlerinin en öncelikli maddeleri arasında.

Trump yönetimi, Libya özelinde tarafsız bir tutum sergilemeyi tercih etti. Bu her ne kadar, John Bolton tarafından Hafter’in Trablus’a saldırısını destekledikleri açıklaması ile yara alsa da ABD, çatışmanın taraflarıyla iletişimi sürekli olarak sürdürmeye devam etti.

Esasen, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame görevinden istifa ettikten sonra vekaleten görevi yürüten ABD’li diplomat Stephanie Williams, müzakereler konusunda önemli aşamaların kaydedilmesini sağladı.

ABD’nin NATO’nun güney sınırı Libya’daki artan Rus varlığı konusundaki tutumu ne?

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki, Donald Trump yönetimi bu konuda uzun yıllar sessizliğini korudu. Ancak bu konudaki ilk açıklamalar ABD’nin Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapıldı.

Sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından açıklama yapan AFRICOM, Rusya’nın Suriye’den Libya’nın doğusundaki El-Hadim Üssü’ne Mig-29 ve Su-24 savaş uçaklarını naklettiğini duyurdu ve savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı.

"The world heard Mr. Haftar declare he was about to unleash a new air campaign. That will be #Russian mercenary pilots flying Russian-supplied aircraft to bomb #Libyans."

- Gen. Townsend, AFRICOM commander

-----

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/3P1IPQsLvo