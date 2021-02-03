Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın AstraZeneca'dan aldığı aşıların teslimatı bu ay başlıyor
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, DSÖ eş güdümünde yürütülen "COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı" (COVAX) aracılığıyla, AstraZeneca'dan aldıkları 4,2 milyon doz aşının teslimatının bu ay başlayacağını söyledi.
Nemeki, gününü belirtmeksizin, COVAX aracılığıyla İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'dan aldıkları 4,2 milyon doz aşının bu ay içinde teslim edilmeye başlanacağını söyledi.
İranlı bakan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Merkez Bankası, Ulaştırma ve Yol Bakanlığının girişimleriyle aşıları ülkeye getirmeyi ve 21 Şubat'a kadar önceliklere dikkat ederek aşılamaya başlamayı temenni ettiklerini belirtti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı İran
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