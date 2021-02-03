Cuntanın lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Min Ang Hlaing, darbe hükümetinin yaptığı ilk bakanlar kurulu toplantısında seçimdeki hile iddialarını araştırmak üzere, "bağımsız ve önyargısız çalışanlardan oluşan yeni Birlik Seçim Komisyonu kurulacağını" belirtti.

Seçmen listelerinin hane halkı kayıtlarına göre yeniden sorgulanması gerektiğini ifade eden General Min, "Komisyon, gerçek sonuçları ortaya çıkarmak için seçim verilerini inceleyecek ve buna göre süreç içinde sorumlular hakkında gereken adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.