Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da zincirleme kaza: 32 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Uganda'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 32 kişi hayatını kaybetti.
Fort Portal-Kasese karayolunda meydana gelen kazaya 2 kamyon ve 3 otomobil karıştı.
32 kişinin öldüğü kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri gönderildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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