İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından iç ve dış politikayla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşüyle ilgili tartışmalara değinen Ruhani, "Anlaşmanın ne bir maddesi değişecek ne de anlaşmaya yeni katılımcı eklenecek. ABD, bir çılgınlık dönemi geçirdi ve anlaşma masasından kalktı. Şimdi geri dönmek için biraz bilgelik kazandı. ABD anlaşmayı istiyorsa memnuniyetle karşılarız, istemiyorlarsa da kendileri bilir" dedi.

Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini kabul etmesi gerektiğini söyledi.

ABD yönetimine seslenen Ruhani, "Hukuka ve uluslararası kurallara dönün. Elbette siz döndüğünüzde biz de anlaşmadaki taahhütlerimizi yerine getireceğiz ancak 2231 sayılı kararı biz ihlal etmedik ki biz düzeltelim, anlaşmadan biz ayrılmadık ki geri dönelim" ifadelerini kullandı.

Meclis ile hükümet arasında bütçe tartışması

Ruhani, hükümetin sunduğu bütçe taslağının, muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi'nde reddedilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, "Bizim beklentimiz bütçenin kabul edilmesi ve halkın da bu bütçeden faydalanması yönündeydi. Bütçeyi kabul etmek ya da reddetmek milletvekillerinin hakkıdır. Onların kararı ne olursa olsun uygulanacaktır" dedi.

Ruhani, "Bütçeyi hazırlayan olarak biz de bazı yerlerde kusurlu olabiliriz ancak maalesef bütçede belirlediğimiz hedefler Ortak Komisyona katılan milletvekilleri tarafından dikkate alınmadı" ifadelerini kullandı.

"Bazıları ABD'ye tek bir kelime etmiyor"

Ruhani, ülkedeki sorunların yaptırımlardan kaynaklandığını belirtip kendisine hakarete varan eleştirileri yapanlara da tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Sorunların büyük çoğunlukla yaptırımlarla ilgili olduğunu biliyorlar. Bunlardan bazıları ABD'ye tek bir kelime etmiyor, sadece ABD karşıtı olduklarını iddia ediyorlar. Küfürleri hükümet içindir ve yalnızca Cumhurbaşkanına hakaret etmeyi bilirler" ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.

İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, İran'ın bölgesel nüfuzunu ve balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme çağrısında bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 29 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, Riyad yönetiminin de İran ile yapılması planlanan nükleer görüşmelere katılması gerektiğini söylemişti.

