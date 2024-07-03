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Dünya
BBC 03.07.2024 07:51

Biden yönetiminden istifa eden yetkililer: Gazze'de suç ortaklığımız garantilendi

Biden yönetiminden İsrail'in Gazze saldırısı ile ilgili politikalar nedeniyle istifa eden 12 eski yetkili, hükümetin eylemlerinin ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını ve ABD'yi Filistin halkının öldürülmesinde suç ortağı yaptığını söyledi.

Biden yönetiminden istifa eden yetkililer: Gazze'de suç ortaklığımız garantilendi

Ortak açıklamada, söz konusu politikaların bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığı ve "Amerika'nın sırtına yük koyduğu" söylendi.

12 kişiden biri salı günü ABD İçişleri Bakanlığı'ndaki görevinden istifa etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce bu iddiaları yalanlamış, Gazze'deki sivil kayıpları eleştirmesinin yanı sıra insani yardımları artırma çabalarını da hatırlatmıştı.

Eski yetkililerin ortak açıklamasında, "Amerika'nın İsrail'e diplomatik desteği ve sürekli silah akışı, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesinde ve aç bırakılmasında yadsınamaz suç ortaklığımızı garantiledi" denildi.

Bu, eski yetkililerden gelen ilk açıklama değil ancak ABD İçişleri Bakanlığı'nda özel asistan olan Maryam Hassanein'in yönetimden son istifasıyla birlikte geldi. O da açıklamayı imzaladı.

ABD hükümeti  "başarısız bir politikaya" tutunuyor

Eski yetkililer, ABD hükümetini yalnızca Filistin halkı için yıkıcı olmakla kalmayıp aynı zamanda İsraillileri tehlikeye atan, ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve ABD'nin kurallara dayalı uluslararası düzene olan bağlılığı konusundaki güvenilirliğini zedeleyen "başarısız bir politikaya" tutunmakla suçluyor.

Ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine rağmen devam eden silah sevkiyatının Ortadoğu'yu daha da istikrarsızlaştırdığı ve "Amerika'nın sırtına yük koyduğu" belirtildi.

Diğer imzacılar arasında, silah transferleri konusunda Kongre ilişkilerini denetleyen Josh Paul da var. Paul, ekim ayında istifa etmişti.

Açıklamaya eski bir Beyaz Saray yetkilisi, iki eski Hava Kuvvetleri personeli ve Savunma İstihbarat Ajansı'nda görev yapan eski bir ordu subayı da imza attı.

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