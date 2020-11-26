Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 05:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden: Virüsü yenebileceğimizi biliyorum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD başkanlığına seçilen Biden, koronavirüs salgınını yenecekleri ve hayatın normale döneceği sözünü verdi.
Joe Biden, "Şükran Günü" öncesi "Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil" diyerek, ABD halkına beraberlik mesajı verdi.
Salgının herkesi yorduğunu ve ülkeyi böldüğünü belirten Joe Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.
Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.
Don’t let yourself surrender to the fatigue.— Joe Biden (@JoeBiden) November 26, 2020
America is not going to lose the war against this virus.
We’ll get our lives back. Life is going to return to normal. I promise.
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