Trump'tan Michael Flynn için özel af
ABD Başkanı Donald Trump Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e özel af çıkardığını açıkladı. Flynn, dönemin Rus Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmesinin içeriği hakkında eksik bilgi verdiği iddiaları üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, beklenen karara imza attı.
Asılsız çıkan Rusya soruşturmasının ilk kurbanı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, başkanlık kararnamesi ile affedildi.
Trump, "Flynn ve ailesini tebrik ediyorum. Biliyorum, gerçekten olağanüstü bir Şükran Günü geçireceksiniz" dedi.
Flynn, dönemin Rus Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmesinin içeriği hakkında eksik bilgi verdiği iddiaları üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.
ABD'de Flynn aklandı
Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimine müdahalesi iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Trump'ın yakın çevresindeki isimlerin Ruslar'la ilişkileri odak noktası olmuştu.
Michael Flynn, Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonucu, 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.
Flynn, Aralık 2017'deki soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna gitmiş.
Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'ın Flynn'i yalan beyan vermeye zorladığı ortaya çıkmıştı.