Fransa'daki Lyon İdari Mahkemesi, 9 Şubat 2019'da düzenlenen sarı yeleklilerin eyleminde yaralanan göstericiyle ilgili kararını verdi.

Mahkeme, göstericinin polisin kullandığı plastik mermiyle yaralanmasından devletin sorumlu olduğuna hükmetti.

Söz konusu eylemciye 800 avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Fransız polisi, 17 Aralık 2018'de başlayan eylemlerde göstericilere karşı orantısız güç kullanmıştı.

Polis şiddeti nedeniyle 127'si gazeteci olmak üzere 770 kişi yaralanmıştı. Gösteriler sırasında toplamda 11 kişi de ölmüştü.