Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 775 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika'da yeni tip koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 775 bin 502'ye yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 118 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 201'e çıktı.
COVID-19 vaka sayısı 3 bin 250 artışla 775 bin 502'ye yükseldi.
Bugüne kadar 5 milyon 355 bin 68 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 716 bin 444'ü iyileşti.
Kıta genelinde şu ana kadar COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 118 bini geçti.
Etiketler: Koronavirüs Afrika Koronavirüs Tedbirleri
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