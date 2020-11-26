Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da 7 kentte eğitime ara verildi
Mısır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle başkent Kahire'nin yanı sıra 7 kentte bugün eğitime ara verildi.
Mısır'da başkent Kahire, Giza, Kalyubiye, Matruh, Dimyat, Buhayra ve Dekahliye kentlerinde bugün okullar tatil edildi.
Meteoroloji Kurumu tarafından geçen salı günü yapılan açıklamada, Mısır'ın 27 şehrinde çarşambadan cumaya kadar şiddetli yağış beklendiği açıklanmıştı.
Mısır resmi makamlarınca vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.
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