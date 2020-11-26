Mısır'da başkent Kahire, Giza, Kalyubiye, Matruh, Dimyat, Buhayra ve Dekahliye kentlerinde bugün okullar tatil edildi.

Meteoroloji Kurumu tarafından geçen salı günü yapılan açıklamada, Mısır'ın 27 şehrinde çarşambadan cumaya kadar şiddetli yağış beklendiği açıklanmıştı.

Mısır resmi makamlarınca vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.