Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden ve Macron Ukrayna'ya desteklerini yineledi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de yaptıkları görüşmede, Ukrayna'ya desteklerini yineledi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.
Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve Rusya'ya yönelik adımları ele alan iki lider, Ukrayna halkı ve hükümetine desteklerini yineledi.
Etiketler: Joe Biden Emmanuel Macron ABD Rusya Ukrayna
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